Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 AGO 2025 | 16º
X
Somos Deporte

Central Córdoba confirmó la lista de convocados para recibir a Lanús por los octavos de la Sudamericana

El Ferroviario buscará dar el primer golpe este jueves desde las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

13/08/2025

Central Córdoba dio a conocer a los 23 convocados por Omar De Felippe para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús, que se jugará este jueves 14 de agosto desde las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ferroviario intentará aprovechar su localía para tomar ventaja en una serie que promete ser pareja y que definirá la próxima semana en el Sur bonaerense. De Felippe apostará a su plantel completo, combinando experiencia y juventud, con nombres claves.

A continuación, la lista completa de convocados:

TEMAS Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El exmarido de Julieta Prandi cumplirá su condena compartiendo pabellón con el cura Grassi
  2. 2. Histórico fallo en Formosa: tres cazadores irán a prisión por matar a un yaguareté
  3. 3. ¿Tendremos tormenta de Santa Rosa este 2025?
  4. 4. Se realizó el anuncio oficial de la 15° edición de la Feria Provincial del Libro
  5. 5. Temor por un voraz incendio en la Ruta 92 cerca de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT