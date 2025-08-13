Central Córdoba confirmó la lista de convocados para recibir a Lanús por los octavos de la Sudamericana

El Ferroviario buscará dar el primer golpe este jueves desde las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

13/08/2025

Central Córdoba dio a conocer a los 23 convocados por Omar De Felippe para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús, que se jugará este jueves 14 de agosto desde las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El Ferroviario intentará aprovechar su localía para tomar ventaja en una serie que promete ser pareja y que definirá la próxima semana en el Sur bonaerense. De Felippe apostará a su plantel completo, combinando experiencia y juventud, con nombres claves.

A continuación, la lista completa de convocados: