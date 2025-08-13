En vivo: Sarmiento y Central Argentino cierran la fecha de los clásicos en La Banda

El Profe y el Albo se enfrentan esta noche desde las 22 en el Estadio Ciudad, en el cierre de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña.

La Fecha 5 de los clásicos de la Liga Santiagueña llega a su final este jueves con el duelo entre Sarmiento y Central Argentino, que se disputará en el Estadio Ciudad de La Banda desde las 22:00. Será un partido con público local y la jornada se abrirá a las 20:00 con el encuentro de Reserva. El árbitro designado para la Primera es Francisco Acosta.

En la tabla de posiciones de la Zona A, Sarmiento suma apenas 2 puntos y se ubica 9º, por lo que necesita imperiosamente un triunfo para empezar a salir del fondo. Del otro lado, Central Argentino está 7º en la Zona B con 5 unidades y buscará sumar de a tres para meterse en la pelea.

El Profe viene de perder 1-0 ante Estudiantes de Huaico Hondo, en un partido donde le faltó peso ofensivo. El Albo, en cambio, llega tras empatar 1-1 en casa contra Independiente de Fernández y sueña con su primera victoria en este Clausura.

Programación – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

Vélez 0-0 Banfield

Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

Defensores de Forres 0-1 Atlético Forres

Agua y Energía 1-1 Villa Unión

Independiente de Beltrán 1-2 Unión (B)

Sportivo Fernández 0-1 Independiente (F)

Estudiantes 0-1 Comercio

Lunes 11/08

Güemes 1-2 Unión Santiago

Miércoles 13/08

Central Córdoba 0-0 Mitre

Jueves 14/08