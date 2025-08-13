Central Córdoba y un agónico empate ante Barracas Central por la Reserva

El encuentro correspondiente a la 5ª fecha del Torneo Clausura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, se disputó en el estadio Alfredo Terrera. Finalizó 2 a 2.

13/08/2025

Central Córdoba igualó 2-2 frente a Barracas Central, en un partido correspondiente a la 5ª fecha del Torneo Clausura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. El encuentro se disputó en el estadio Alfredo Terrera.

La visita abrió el marcador a los 3 minutos del primer tiempo por intermedio de Bruno Valdez. El Ferroviario llegó a la igualdad a los 27 minutos del complemento, con gol de Agustín Romero.

A los 40 minutos, Francisco Cora puso nuevamente en ventaja a Barracas, pero cuando parecía que el triunfo quedaba en manos del conjunto bonaerense, Lautaro Cano convirtió a los 51 minutos para sellar el empate definitivo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán acumula 8 puntos y se ubica en la octava posición de la Zona A. Su próximo compromiso será el martes 19 de agosto, desde las 15, cuando visite a Belgrano en Córdoba.