José Luis Espert encabezará la boleta de La Libertad Avanza a Diputados Nacionales en Buenos Aires

El líder liberal será la cara visible del espacio en las próximas elecciones de octubre, en un movimiento que refleja el respaldo de Javier Milei.

Hoy 09:09

El presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, confirmó que el diputado nacional José Luis Espert encabezará la boleta de su espacio a Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre de 2025. Esta decisión, que ya se encontraba prácticamente confirmada, se interpreta como una respuesta a la solicitud expresa de Javier Milei, quien impulsa con fuerza la integración y visibilidad de figuras clave dentro del proyecto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Mitre, Pareja aseguró: “José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”. La noticia había sido anticipada, pero ahora se oficializa en el marco de la estrategia electoral de La Libertad Avanza, que busca fortalecer su presencia en el Congreso Nacional y continuar con el impulso hacia el centro de la política argentina.

Espert, reconocido economista y figura del liberalismo, se presenta como una de las figuras más representativas de este sector. Se espera que sea uno de los principales oradores en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza este jueves en La Plata, donde estará acompañado por otros candidatos provinciales que disputarán cargos en los comicios del 7 de septiembre.

Mientras el espacio libertario se posiciona con fuerza en la provincia, las diferencias dentro de la coalición opositora se siguen intensificando. Esteban Bullrich, uno de los referentes del PRO, rechazó de manera tajante el acuerdo entre su partido y La Libertad Avanza, al señalar que el espacio “no nos representa”. Este rechazo pone en evidencia la creciente división interna dentro de la alianza opositora, sobre todo en un momento crucial de cara a las elecciones generales.

Con la definición de Espert al frente de la lista, La Libertad Avanza apuesta a consolidar su propuesta política como alternativa fuerte en la provincia de Buenos Aires, una de las principales batallas electorales en el país.