Se realizó con éxito una nueva colecta de sangre y registro de médula ósea en el B° El Rincón

La actividad, coordinada por el técnico en hemoterapia, Juan José Gómez, tuvo como finalidad acercar este servicio a los vecinos, derribando mitos y brindando información clara sobre la importancia de donar.

Hoy 14:51

En un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda y el Centro Provincial de Sangre, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, se llevó a cabo una jornada de donación voluntaria de sangre y registro de donantes de médula ósea en el Centro de Atención Medica Municipal Nº 6 del barrio El Rincón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad, coordinada por el técnico en hemoterapia, Juan José Gómez, tuvo como finalidad acercar este servicio a los vecinos, derribando mitos y brindando información clara sobre la importancia de donar.

“Muchas personas no se acercan a donar por temor o por creencias erróneas. Nuestra tarea es llevar un mensaje de tranquilidad, claridad y confianza, para que más personas se sumen a este gesto solidario que salva vidas”, señaló el profesional.

Además, quienes participaron de la colecta pudieron manifestar su voluntad de integrarse al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, ampliando así las posibilidades de ayudar a pacientes que requieren trasplantes.

En este sentido, el técnico destacó que acercar el servicio a los barrios facilita la participación: “Muchas veces ir hasta la ciudad de Santiago resulta tedioso para los vecinos, por eso llevar la colecta a espacios cercanos dentro de La Banda permite que más personas participen, y a la vez colaboramos para que el Centro Provincial cuente con mayor disponibilidad de sangre”.

Esta iniciativa comenzó en mayo de 2023, precisamente con la primera colecta realizada en el mismo CAMM, El Rincón, y desde entonces se ha replicado en distintos centros municipales y en la Escuela de Robótica.

La de hoy es la primera colecta del año y el objetivo es darle continuidad durante todo el 2025, sumando más donantes voluntarios y fortaleciendo el trabajo conjunto entre municipio y provincia.