Mitre y Güemes ya conocen a los árbitros para la fecha 27 de la Primera Nacional

El Aurinegro y el Gaucho afrontarán compromisos clave en la lucha por sus objetivos.

Hoy 14:54

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 27 de la Primera Nacional, donde Mitre y Güemes buscarán sumar puntos vitales.

El Gaucho será local ante All Boys el domingo 17 de agosto desde las 15, con arbitraje de Fabrizio Llobet, asistido por Guido Córdoba y Malvina Schiell, mientras que el cuarto árbitro será Nelson Bejas. El equipo de Pablo Martel viene de empatar sobre la hora ante Alvarado en Mar del Plata, resultado que le permitió mantenerse fuera de la zona de descenso, aunque necesita ganar en casa ante otro rival directo en la pelea por la permanencia.

Por su parte, Mitre visitará a Agropecuario Argentino el lunes 18 de agosto desde las 14, con Maximiliano Macheroni como árbitro principal, asistido por Matías Bianchi y Martín Saccone, y Marcelo Sanz como cuarto. El elenco Aurinegro atraviesa una racha negativa de cuatro partidos sin ganar —tres derrotas y un empate—, siendo el último resultado la igualdad 1-1 frente a Gimnasia de Jujuy en el Barrio 8 de Abril. El elenco del barrio 8 de Abril necesita sumar para no alejarse de la zona de reducido.

Con la temporada entrando en su etapa decisiva, tanto Mitre como Güemes saben que cada punto cuenta y que esta fecha puede marcar un antes y un después en sus aspiraciones.