Russo define la formación de Boca: Battaglia podría pasar al mediocampo

El entrenador analiza cambios para visitar a Independiente Rivadavia. Paredes tendría más compañía y menos tareas defensivas.

Hoy 15:08

Boca Juniors atraviesa un momento crítico: suma 12 partidos sin ganar y está fuera de la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual. Ante la urgencia, Miguel Ángel Russo prepara modificaciones para enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza y podría reubicar a Rodrigo Battaglia en el mediocampo.

En el entrenamiento vespertino de este jueves en La Bombonera, el cuerpo técnico diagramará un táctico que podría marcar el regreso de Nicolás Figal —ya recuperado de un desgarro— como primer marcador central. Esto desplazaría a Battaglia al eje del mediocampo, para acompañar a Leandro Paredes y evitar que el campeón del mundo quede “muy solo” como único 5, tal como sucedió en el empate ante Racing.

La duda en la zaga central está entre Ayrton Costa, ya al 100% tras su lesión, y Marco Pellegrino, de buen presente. Además, el cambio más probable sería la salida de Malcom Braida, quien no logró afianzarse y arrastra un golpe del último partido, lo que lo dejaría afuera del once inicial.

Con el tiempo y la paciencia agotándose, Russo apuesta a un nuevo ensayo táctico para encontrar la fórmula que le permita a Boca cortar la racha negativa y volver a la senda del triunfo.

