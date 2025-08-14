Por qué la Fórmula 1 no puso a Franco Colapinto en la lista de pilotos para 2026

La categoría publicó un panorama de los equipos de cara al año próximo y no incluyó al argentino, que no tiene asegurado el lugar como titular en Alpine.

Hoy 15:32

La Fórmula 1 publicó la lista de pilotos confirmados para la temporada 2026 y no incluyó a Franco Colapinto. Y aunque esto haya armado revuelo entre el público argentino, o despertado especulaciones sobre su futuro, es completamente lógico: tiene contrato con Alpine, pero eso no le asegura un lugar como titular.

El repaso incluyó a 14 de los 20 corredores actuales. Dejó un par de espacios libres en Red Bull y Alpine, junto a una incógnita total para Mercedes, Racing Bulls y Cadillac, la undécima escudería que se incorporará a partir del año próximo. El resto (incluso Sauber, que pasará a ser Audi) mantendría las duplas de 2025.

Ahora bien, así como no está Colapinto, tampoco George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson y Yuki Tsunoda. La mayoría de ellos, a excepción del japonés -arrastrado por el fin del vínculo entre Red Bull y Honda-, tendrían un lugar asegurado dentro de los 22, pese a que aún no estén definidos cuáles.

Aunque queda mucho por resolverse, se sabe que la salida de Tsunoda liberaría un espacio en Red Bull para Hadjar o Lawson, y en Racing Bulls quedaría un asiento libre que sería de Arvid Lindblad, un británico de solo 18 años llamado a ser "el nuevo Verstappen".

En el caso de Mercedes, caída la negociación con Verstappen (aunque, de vacaciones, volvió a mostrarse junto a Toto Wolff en un yate), Russell seguirá por su contrato firmado hasta 2026. Y también Antonelli, que fue de mayor a menor en la temporada.

¿Y Alpine? Pierre Gasly seguirá como número 1 indiscutido, mientras que Colapinto estará bajo la lupa toda la segunda mitad del año, sin perder de vista que pelea con (y contra) el peor auto del campeonato. Nadie puede asegurar ni que seguirá, ni que no: dependerá de cuánto logre contentar -o fastidiar- al intempestivo Flavio Briatore, su jefe.

Mientras, el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan -al que bajó el argentino- siguen contratados, y también sonó Valtteri Bottas. El finlandés, además de ganarles a todos en experiencia, tiene el plus de ser el tercer piloto de Mercedes, que motorizará al equipo desde 2026 bajo el nuevo reglamento.

Por último aparece Cadiilac, el nuevo equipo norteamericano, que en breve (¿en Monza?) anunciará la vuelta a la F1 del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, echado de Red Bull a fines de 2024. Y el segundo auto tiene una larga lista de candidatos :