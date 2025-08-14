Estudiantes de diferentes instituciones vivieron una jornada de colaboración y aprendizaje

En el marco del proyecto interinstitucional “Salir al encuentro del otro”, estudiantes del Instituto Sagrado Corazón de Jesús y del Centro San José Obrero compartieron una jornada de reflexión, oración y colaboración en el salón parroquial.

Hoy 17:30

Los alumnos de ambas comunidades educativas se congregaron para promover vínculos de solidaridad y comprensión mutua, en una actividad organizada por el Lic. Mariano Valentini junto a los estudiantes de 2° año del Sagrado Corazón de Jesús.

La jornada comenzó con una cálida bienvenida y un momento de oración, seguido de reflexiones sobre cómo fortalecer la colaboración y el compromiso con los más necesitados y marginados de la sociedad.

Los estudiantes del San José Obrero participaron acompañados por la Prof. María Laura Maldonado y la Lic. Silvia Avellaneda, quienes resaltaron el valor educativo y personal de este tipo de encuentros.

Asimismo, se destacó la labor de la Rectora Prof. Irma Lagos, quien sostiene y promueve estas iniciativas interinstitucionales en beneficio de los jóvenes, principales destinatarios de cada actividad.