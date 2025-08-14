La gran artista Gretel Toloza y el Micelio cantará en varios escenarios de La Banda

Gretel Toloza y el Micelio, la cantautora y guitarrista de raíces chaqueñas, pisará por primera vez Santiago del Estero en la semana de “La Abuela Carabajal”.

Hoy 18:28

Con 15 años de trayectoria, que incluyen presentaciones en el país cómo así también en Uruguay, la visita a la provincia será del 15 al 17 en diferentes escenarios de la ciudad de La Banda.

Entre los lugares donde cantará Gretel, se destacan el viernes 15 a las 16 horas el patio de La Abuela Carabajal en Los Lagos, y por la noche en la Peña Layqani en el Club San Carlos y la Peña Homenaje a “Musha” Carabajal en el Club Ciclista Olímpico. En tanto el sábado 16, nuevamente el Patio de la Abuela a las 16 horas la espera, y a las 21 horas en la “Peña de Demi” en el C.C Olímpico.

Para cerrar su gira por la provincia, el Patio del Indio Froilán le dará la bienvenida durante el domingo a la siesta. El show a presentar se titula “Metamorfosis”, una propuesta que conecta con los procesos de la vida a través de los sonidos. Narra las vivencias y emociones, que entre música y danza tocan la emocionalidad de una manera distinta.

Con una fusión de folclore argentino y Latinoamérica, más canciones propias, Gretel Toloza y el Micelio está compuesta Nige Achy, Juani Rojas, Luciana Duarte, Fran Pereyra y Gaby Rodríguez. Con guitarra, flauta traversa, bombo legüero, percusión, bajo y voces, la artista es escucha y movimiento con un mensaje inspirado en la tierra y la motivación.

Vale recordar que en sus comienzos formó parte de la banda de "El Cuervo" Hugo Pajón. Para conocer más sobre su etapa solista y los diferentes escenarios en los que se presentará en La Banda, clik aquí.

