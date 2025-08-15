Central Córdoba ya conoce los árbitros para la revancha ante Lanús en la Sudamericana

El duelo de vuelta de los octavos de final se jugará el jueves 21 de agosto a las 21.30 en Buenos Aires, con transmisión por DSports.

Hoy 00:33

Central Córdoba ya sabe quiénes impartirán justicia en el partido de vuelta ante Lanús, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo santiagueño buscará mantener la ventaja conseguida en la ida, cuando se impuso 1-0 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El cuerpo arbitral será completamente chileno: Cristian Garay como árbitro principal, Alejandro Molina y Carlos Poblete como asistentes, Dione Rissios como cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Lara y Edson Cisternas como AVAR.

El partido se disputará el jueves 21 de agosto a las 21.30 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, con televisación de DSports, y Central Córdoba buscará sacar provecho de la ventaja mínima obtenida en el duelo de ida.