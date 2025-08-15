Ingresar
Central Córdoba ya conoce los árbitros para la revancha ante Lanús en la Sudamericana

El duelo de vuelta de los octavos de final se jugará el jueves 21 de agosto a las 21.30 en Buenos Aires, con transmisión por DSports.

Hoy 00:33

Central Córdoba ya sabe quiénes impartirán justicia en el partido de vuelta ante Lanús, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo santiagueño buscará mantener la ventaja conseguida en la ida, cuando se impuso 1-0 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El cuerpo arbitral será completamente chileno: Cristian Garay como árbitro principal, Alejandro Molina y Carlos Poblete como asistentes, Dione Rissios como cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Lara y Edson Cisternas como AVAR.

El partido se disputará el jueves 21 de agosto a las 21.30 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, con televisación de DSports, y Central Córdoba buscará sacar provecho de la ventaja mínima obtenida en el duelo de ida.

