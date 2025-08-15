Wanda Nara regresó a la Argentina y apuntó contra Mauro Icardi: "No pagó la cobertura médica de las nenas"

En su regreso, no evitó hablar de su ex, Mauro Icardi, y de la situación con sus hijas. Además, aclaró rumores sobre su vida amorosa y sus relaciones con figuras del medio.

Hoy 07:52

Wanda Nara volvió al país tras un corto pero intenso viaje a México, donde comenzó a grabar la segunda temporada de Love is Blind. A su llegada a Ezeiza, la mediática se mostró sonriente y dispuesta a responder a todas las preguntas de los cronistas presentes.

Con la franqueza que la caracteriza, Nara no dudó en referirse a su exmarido Mauro Icardi y a la situación de sus hijas. En una de sus declaraciones más contundentes, apuntó contra el futbolista por no haber pagado la cobertura médica de las nenas, un tema que sigue generando polémica entre ellos.

"Las nenas no viajarán a Turquía aún, porque no están dadas las condiciones", afirmó, en relación con los planes de sus hijas para unirse a Icardi en el país europeo. Su comentario sugiere que aún hay desacuerdos sobre lo que implica el bienestar de las niñas en la relación con su padre.

Sobre los rumores de la supuesta relación entre su madre y el novio de la madre de Lola Bezerra, Wanda fue tajante: "Desconozco esa versión." De esta manera, cerró de forma rotunda los comentarios que se habían desatado en los medios.

En el plano personal, la empresaria y conductora habló de su relación con los hombres, especialmente con los rumores sobre un jugador de Boca. "Todavía me manda mensajes," dijo Wanda, haciendo alusión al futbolista Ayrton Costa, aunque no profundizó más en el tema. También aclaró que su vínculo con L-Gante ya no era romántico, sino que había evolucionado a una amistad.

Además, hizo hincapié en que no le interesa lo que Tamara Báez pueda decir sobre ella, dejando claro que prefiere centrarse en su vida y en sus propios proyectos.