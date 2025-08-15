Una mujer fue asesinada delante de su hijo por delincuentes que les robaron el auto

Ocurrió en La Matanza, Buenos Aires. La víctima tenía 47 años y fue abordada por los malvivientes que la ultimaron con un arma de fuego.

Hoy 10:08

Una mujer de 47 años fue asesinada a sangre fría y delante de su hijo de apenas 15 años durante un robo en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

Por el brutal crimen, que fue rápidamente esclarecido por el fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, ya se detuvo a un hombre mientras dos menores de edad permanecen prófugos.

La víctima se llamaba como Rita Mabel Suárez. El sangriento hecho del que fue víctima se produjo en la esquina de Miró y Florio, hasta donde llegó personal de la Policía Bonaerense alertados por el hijo de la mujer, quien aseguró que los tres ladrones balearon a su madre sin decirle una palabra para robarle su auto de marca Renault Sandero.

Si bien tras el ataque la mujer fue trasladada rápidamente hacia la clínica Cruz Celeste, ubicada en San Justo, el trabajo de los médicos que la atendieron no pudo evitar que falleciera en el lugar.

Este nuevo homicidio durante un asalto es el segundo que se produce en el principal distrito del conurbano bonaerense en 24 horas, luego de que motochorros mataran a una mujer y balearan a su hermana policía para quitarles la moto.