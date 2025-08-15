Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 17º
X
Locales

Sorteo: Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama celebran el Día del Niño con premios de McDonalds

Participá y ganá exclusivas colecciones de juguetes oficiales de la hamburguesa más famosa del mundo. ¡Seguí los pasos en Instagram y compartí la emoción con tus amigos!

Hoy 13:00

En el marco del 60º aniversario de Canal 7 de Santiago del Estero, y en conjunto con Diario Panorama, Radio Panorama y McDonald’s, se lanza un emocionante sorteo por el Día del Niño. Este domingo, los medios más destacados de la provincia ofrecen a sus seguidores la oportunidad de ganar increíbles premios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El sorteo, que se realiza a través de las cuentas oficiales de Instagram de los tres medios, ofrecerá cajas de colección de juguetes oficiales de la hamburguesa más famosa del mundo. Estos productos exclusivos de la marca serán el premio para los afortunados ganadores.

Para participar, las condiciones son seguir a @noticiero7.sde, @diariopanoramasde y @radiopanorama100.1 en Instagram, contar por qué deberían ganar y compartir la publicación en tus historias mencionando a las cuentas.

Recordá que el sorteo es fugaz y se realizará este domingo al mediodía, ¡no te lo puedes perder!

TEMAS 60 años de Canal 7 McDonald`s Diario Panorama Canal 7 Radio Panorama

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Susto en la zona sur: una moto chocó violentamente a un hombre que estaba limpiando la vereda
  2. 2. Una pareja vivió momentos de terror al ser asaltada y despojada de $3 millones
  3. 3. Violenta pelea entre hermanos por la herencia familiar dejó a uno internado en terapia intensiva
  4. 4. Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie
  5. 5. Omar De Felippe fue claro: "Es bueno que los resultados nos acompañen, pero sabemos que hay que mejorar"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT