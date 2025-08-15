Sorteo: Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama celebran el Día del Niño con premios de McDonalds

En el marco del 60º aniversario de Canal 7 de Santiago del Estero, y en conjunto con Diario Panorama, Radio Panorama y McDonald’s, se lanza un emocionante sorteo por el Día del Niño. Este domingo, los medios más destacados de la provincia ofrecen a sus seguidores la oportunidad de ganar increíbles premios.

El sorteo, que se realiza a través de las cuentas oficiales de Instagram de los tres medios, ofrecerá cajas de colección de juguetes oficiales de la hamburguesa más famosa del mundo. Estos productos exclusivos de la marca serán el premio para los afortunados ganadores.

Para participar, las condiciones son seguir a @noticiero7.sde, @diariopanoramasde y @radiopanorama100.1 en Instagram, contar por qué deberían ganar y compartir la publicación en tus historias mencionando a las cuentas.

Recordá que el sorteo es fugaz y se realizará este domingo al mediodía, ¡no te lo puedes perder!