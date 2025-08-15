Gripe aviar en Arrecifes: un ave ajena a la cadena productiva es el primer caso detectado

Aunque se reportó la presencia de gripe aviar en Arrecifes, las autoridades aclararon que el ave no forma parte de la cadena productiva, por lo que no hay riesgos para el sector comercial ni para la salud pública.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó este jueves un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de aves de traspatio ubicado en el partido de Arrecifes, provincia de Buenos Aires.

La muestra fue analizada por el laboratorio del Senasa, ubicado en la localidad de Martínez, luego de recibir la notificación de un cuadro clínico en aves con signos de depresión, moco, incoordinación, cianosis en la cresta y barbillones, y alta mortalidad en 24 horas.

En las próximas horas se procederá al sacrificio sanitario y enterramiento de todas las aves afectadas, seguido por tareas de higiene y desinfección del lugar.

Asimismo, se delimitó un área de prevención de 3 kilómetros alrededor del brote, a los fines de efectuar “la vigilancia epidemiológica” de la zona delimitada, donde no se identificaron predios de aves de traspatio, ni de producción industrial.

El predio contaba con aproximadamente 120 ejemplares de diferentes especies como gallinas, pavos, gallinas de guinea, gansos y patos.

Cabe destacar que la presencia de la llamada “gripe aviar” en ejemplares de traspatio no afecta el estatus sanitario del país como libre de la enfermedad, ni condiciona las actividades comerciales de mercancías aviares, según aclararon desde el organismo.

Al respecto, recordaron que, en caso de observar mortandades en aves o signos clínicos compatibles con IAAP, es fundamental dar aviso al Senasa para su respuesta inmediata y atención de la sospecha.

Cualquier persona puede notificar a la dependencia en la oficina más cercana, personalmente o por teléfono; por Whatsapp, al (11) 5700 5704; a través del correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; por medio del Formulario “Avisá al Senasa”, disponible en el sitio web oficial.