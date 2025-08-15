Ingresar
La agenda completa de Los Pumas en el Rugby Championship 2025: fixture, formato y rivales

El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, debutará en Córdoba ante los All Blacks. Seis fechas a pura intensidad frente a las potencias del Hemisferio Sur.

Hoy 14:22

Los Pumas volverán a medirse con la élite mundial en una nueva edición del Rugby Championship 2025, torneo que reúne a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia bajo un formato de seis fechas, con partidos de local, visitante y en sedes neutrales. El certamen, considerado el más importante del Hemisferio Sur, arrancará para Argentina el sábado 16 de agosto, cuando enfrente a los All Blacks en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 18.10, con transmisión de ESPN.

Una semana después, el conjunto de Contepomi volverá a recibir a los neozelandeses, esta vez en el José Amalfitani de Buenos Aires. En septiembre llegará la primera gira: el 6/9 visitará a Australia en Queensland y el 13/9 se medirán nuevamente en Sydney. El cierre será ante Sudáfrica: primero el 27/9 en Durban y finalmente el 4/10 en Twickenham, Inglaterra.

El sistema de competencia otorga 4 puntos por victoria, 2 por empate y 0 por derrota, además de un bonus por anotar cuatro o más tries o por perder por siete o menos. Desde su creación en 2012, el campeonato tuvo tres campeones: Nueva Zelanda (10 títulos), Sudáfrica (2) y Australia (1). El mejor resultado histórico de Los Pumas fue el subcampeonato de 2024, año en el que vencieron a cada una de las potencias al menos una vez.

Fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2025

  • Fecha 1: vs. Nueva Zelanda – Sábado 16/8, 18.10 – Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • Fecha 2: vs. Nueva Zelanda – Sábado 23/8, 18.10 – José Amalfitani, Buenos Aires
  • Fecha 3: vs. Australia – Sábado 6/9, 01.30 – Country Bank Stadium, Queensland
  • Fecha 4: vs. Australia – Sábado 13/9, 01.00 – Allianz Stadium, Sydney
  • Fecha 5: vs. Sudáfrica – Sábado 27/9, 12.10 – Hollywoodbets Kings Park, Durban
  • Fecha 6: vs. Sudáfrica – Sábado 4/10, 10.00 – Twickenham, Inglaterra

