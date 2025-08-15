Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento con el Real Madrid y habló de su adaptación

El juvenil argentino de 18 años, ex River, se sumó a las prácticas en Valdebebas y destacó la recepción del plantel y de Xabi Alonso.

Franco Mastantuono comenzó oficialmente su etapa en el Real Madrid. El mediocampista argentino, de apenas 18 años, completó este jueves su primer entrenamiento con el plantel profesional en la ciudad deportiva de Valdebebas y no ocultó la emoción por vivir este momento.

“Estoy muy contento, la verdad que en mi primer entrenamiento el grupo me recibió muy bien”, aseguró el ex River Plate, que se incorporó al club español en este mercado de pases. El juvenil también resaltó la exigencia de la práctica: “Fue un día muy intenso, con calor, pero lo disfruté mucho. La calidad de mis compañeros, la velocidad… es un ritmo muy alto y muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejorar”.

En su primera charla con Xabi Alonso, el flamante DT merengue, Mastantuono recibió una cálida bienvenida: “Me dio la bienvenida, luego nos pusimos a entrenar y creo que salió un buen entrenamiento”. Además, valoró el grupo que lo rodea: “Conocí a grandes personas, estoy muy contento por mi primer día. Ojalá sean muchos, les agradezco mucho”.

Con la ilusión intacta y el desafío de adaptarse a uno de los clubes más importantes del mundo, el joven argentino empieza a escribir su historia en el fútbol europeo.