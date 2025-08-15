El gobierno entregó un camión atmosférico a la municipalidad de Villa Ojo de Agua

El vehículo fue entregado por el gobernador Gerardo Zamora.

Hoy 19:03

La intendente de Villa Ojo de Agua, Dra. Mónica Bustamante, continúa fortaleciendo su gestión con el apoyo permanente del Gobierno de Santiago del Estero. En esta oportunidad, la Municipalidad recibió un camión atmosférico 0 km, entregado por el gobernador Dr. Gerardo Zamora, que se suma al parque automotor municipal para optimizar los servicios a la comunidad.

El nuevo vehículo representa un importante avance para la ciudad, ya que permitirá mejorar la eficiencia y la cobertura de las tareas que se brindan a los vecinos, elevando la calidad de vida de todos los ojodeagüenses.

La jefa comunal expresó su gratitud al mandatario provincial: “Agradezco al gobernador por su permanente acompañamiento a nuestra gestión y por apoyar siempre los proyectos que benefician a nuestra comunidad. La entrega de este flamante camión es de gran utilidad, ya que nos permitirá mejorar significativamente el servicio que brindamos a nuestros vecinos”.

En el marco de las celebraciones por el 141° Aniversario de Villa Ojo de Agua, Bustamante destacó el significado especial de esta entrega: “El gobernador Zamora nos envía como regalo esta nueva y fundamental herramienta, reafirmando su compromiso con el desarrollo y bienestar de nuestra ciudad”.