Con un emotivo acto se dejó inaugurado el "Paseo Mario 'Musha' Carabajal" en el B° Los Lagos

Hoy 19:05

El intendente Ing. Roger E. Nediani encabezó la inauguración del Paseo Mario "Musha" Carabajal ubicado sobre calle Dalmiro Coronel Lugones entre Salta y Catamarca del barrio Los Lagos.

En la oportunidad, Nediani estuvo acompañado por el viceintendente Gabriel Santillán; el concejal Miguel Montenegro, la diputada Provincial, Mariana Morales y demás autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal.

Asimismo estuvieron presentes integrantes de la familia Carabajal, artistas bandeños, turistas, vecinos y la participación especial de "Alito" Toledo.

Este nuevo espacio verde recuperado en beneficio de los vecinos de sector contará con juegos infantiles, bancos, luminarias, arbolado, cordón cuneta, base estabilizada, plaza saludable y un busto en homenaje al recientemente fallecido folclorista, que fue realizado por el artista plástico y escultor bandeño, Horacio Sequeira.

En la oportunidad, el reconocido folclorista e integrante de "Los Manseros Santiagueños", Alfredo "Alito" Toledo, manifestó: "Este es un merecido homenaje, quiero felicitar al intendente por su apoyo total a esta iniciativa que rinde homenaje a mi gran amigo y una excelente persona que tuve el placer de comer desde los 16 años de edad cuando juntos emprendimos viaje para llevar la música de Santiago a otras provincias".

Finalmente, Nediani señaló: "Estamos comenzando los festejos del aniversario número 15 de la Fiesta de la Abuela Carabajal y es cuarto desde mi gestión que puedo acompañar con mucho placer y compromiso, ya que los ejes de nuestra gestión no solo tienen que ver con obras y servicios públicos sino también con la puesta en valor de la cultura. Y con esta inauguración de este paseo se conjuga la obra pública con la habilitación de un espacio ganado para los vecinos con el reconocimiento a una gran musico y amigo que nos físicamente hace muy poco, nuestro querido Mario 'Musha' Carabajal".