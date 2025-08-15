"La Casa de La Chacarera" abre sus puertas hoy con una gran programación

En horario corrido de 9 a 23 abierto a todo público, se podrá disfrutar de homenajes, disertaciones, exposiciones de artistas plásticos, muestras de academias de baile, recitales, y cocina abierta todo el día con comida regional.

Desde este viernes 15 de agosto en Avenida 25 de Mayo y Tucumán, en el barrio Los Lagos, comienza a funcionar La Casa de la Chacarera.

Durante este primer día la programación contará con la participación de: Paola Gudiño (Córdoba), Guillermina Campos (Santiago del Estero), Ballet de Roque Perez (Buenos Aires), Carabajal/Silva (Santiago del Estero), Las Dos Lunas (Santa Cruz), Trío los otros (Santiago del Estero), Sergio Gorosito (Buenas Aires), Mario Temí (Neuquén), Facu Robles (Santiago del Estero), y joven cantor de 12 años, Mariano Cáceres.

Con idea y creación del cantautor bandeño Ciro Acuña, el objetivo del espacio es transmitir y revalorizar la herencia socio-cultural desde el vasto patrimonio folclórico existente.

Declarada de interés provincial, legislativo, educativo, y de economía social, la propuesta es itinerante y se moverá por todo el país. En tanto su inauguración se encuentra enmarcada dentro de la tradicional “Fiesta de la Abuela Carabajal" en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.