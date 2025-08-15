Ingresar
El municipio bandeño realizará una nueva edición de “Juntas Vecinales Emprende” en la Plaza del Vagón

Hoy 19:11
“Juntas Vecinales Emprende”

El sábado 16 a partir de las 14.30, se realizará un nuevo encuentro del proyecto, “Juntas Vecinales Emprende”, en la Plaza del Vagón sobre avenida Besares y Quintana.

Esta actividad es promovida por la Dirección de Juntas Vecinales de la Municipalidad de La Banda y contará con una feria de emprendedores, taller gratuito de percusión, artistas en vivo y la actuación de academias de danzas folclóricas.

Cabe destacar, que este encuentro es totalmente gratuito, tanto para los emprendedores que quieran participar como para los vecinos que quieran acercarse al lugar a compartir un grato momento en familia.

De este modo, gracias a las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani, el municipio sigue generando espacios en el ámbito público para promover y fortalecer la economía local e independiente, sin intermediarios.

