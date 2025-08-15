Central Córdoba y Sarmiento sumaron minutos de fútbol en un amistoso

La acción se disputó en el predio del IOSEP de cara a los duelos oficiales.

Hoy 20:18

El plantel de Central Córdoba retomó este viernes los entrenamientos, en el predio del IOSEP, luego de la victoria ante Lanús por los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana. El equipo ya trabaja pensando en el duelo del próximo domingo frente a Barracas Central, correspondiente a la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

La jornada incluyó un amistoso ante Sarmiento, con el objetivo de que los futbolistas que habitualmente no suman muchos minutos puedan hacerlo. El encuentro, dividido en dos tiempos de 30 minutos, finalizó con triunfo ferroviario por 1-0 gracias a un gol de Diego Barrera.

En la primera mitad, Central Córdoba formó con: Lautaro Bursich; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Gonzalo Trindade; Fernando Juárez; Diego Barrera, Gastón Verón, Leonardo Heredia, Franco Alfonso; Nazareno Fúnez.

En el segundo tiempo, el equipo se presentó con: Juan Pablo Zozaya; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Cristian Vega, Sebastián Cristóforo; David Zalazar, Franco Alfonso, Diego Barrera; Favio Cabral.

El plantel volverá a entrenarse este sábado y quedará concentrado para el encuentro del domingo, que se jugará desde las 16.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades.