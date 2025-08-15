Arrancó la venta de entradas para el duelo entre Central Córdoba vs. Barracas Central

El Ferroviario jugará este domingo 17 de agosto a las 16.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Arrancó la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba vs. Barracas Central de este domingo 17 de agosto a las 16:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, correspondiente a la 5ª fecha del Torneo Clausura de Liga Profesional de Futbol.
Venta Online:
* A través de la página www.cacentralcordoba.com
Venta Presencial:
* Sábado 16 de 9 a 13 en Ferromanía (exclusivo para socios)
* Domingo 17 desde las 14 en boletería Sur del Estadio (para todo público).
Nota Importante:
- La Popular Sur No estará habilitada
- La venta presencial será en efectivo.
- El código de validación para la compra de la entrada es el DNI del socio.
- La Platea Este tendrá el valor de popular para los socios al día
- Menores de 0 a 12 años ingresan gratis