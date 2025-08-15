Arrancó la venta de entradas para el duelo entre Central Córdoba vs. Barracas Central

El Ferroviario jugará este domingo 17 de agosto a las 16.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

15/08/2025

Arrancó la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba vs. Barracas Central de este domingo 17 de agosto a las 16:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, correspondiente a la 5ª fecha del Torneo Clausura de Liga Profesional de Futbol.

Venta Online:

* A través de la página www.cacentralcordoba.com

Venta Presencial:

* Sábado 16 de 9 a 13 en Ferromanía (exclusivo para socios)

* Domingo 17 desde las 14 en boletería Sur del Estadio (para todo público).

Nota Importante:

- La Popular Sur No estará habilitada

- La venta presencial será en efectivo.

- ⁠El código de validación para la compra de la entrada es el DNI del socio.

- La Platea Este tendrá el valor de popular para los socios al día

- Menores de 0 a 12 años ingresan gratis