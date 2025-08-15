Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

Los Pumas cayeron ante los All Blacks en su debut en el Rugby Championship

Los de negro hicieron diferencia en el PT y, pese a una reacción argentina, cerraron con dos tries el partido para ganar en Córdoba por la primera fecha.

Hoy 20:43

Los All Blacks son los mejores en realizar el ABC del rugby a la perfección, un equipo que le das la chance y no la desaprovecha. Así sucedió en el PT y al final del ST en un Kempes cordobés colmado por 55.000 personas, para que los kiwis llevaran la victoria por 41-24 ante Los Pumas en la primera fecha del Rugby Championship. El sábado próximo en Vélez se vuelven a enfrentar.

De entrada Argentina mostró que la indisciplina iba a conspirar contra su juego en el PT. A los 3’, Chocobares cometió el primer penal que un Beauden Barrett transformó en el 3-0. Lo pudo empatar Tomás Albornoz, pero su zurdazo dio en el palo.

En cambio, los de negro no fallaron en su segundo ataque: tras otro pena, los de negro fueron al line y, después de un maul que no pudo ingresar a la meta por la izquierda, la guinda voló a la derecha para que apoyara Sevu Reece.

Los Pumas estaban en partido, con la diferencia de eficacia de sus rivales, aunque en la segunda a fondo que tuvieron, apoyaron con Rodrigo Isgró, cuando el pack no pudo entrar y el 14 recibió por la derecha para apoyar. Un penal de Albornoz dejó más en partido a la Selección, 10-17 a los 29’.

Pero con los All Blacks no hay que dormirse. Un nuevo penal (9-4 en el PT, como el manotazo burdo de Mayco Vivas a la pelota que generó su amonestación y 10’ afuera) les dio el line para que Ardie Savea se metiera con el maul. Y la última pinta lo que son los All Blacks…

Ya pasaban los 40' y los kiwis disponían de un scrum en su campo, lo jugaron y, en vez de sacarla afuera para que terminara la etapa, empujaron y forzaron el penal. Fueron al line y terminaron apoyando con Reece en la otra punta para, además, asegurarse el bonus por su 4° try. Barrett, 100% a los palos, aportó el gol para el 17-31 al descanso.

En el ST los argentinos salieron mucho mejor, más disciplinados y adueñándose de a pelota. Pero, a diferencia de los All Blacks, su eficacia no fue de la mejor. En un ataque la perdió Isgró y en el otro, Albornoz se la pasó mal a Cinti. Sin embargo, había sido scrum anterior y el propio Cepillo se pudo filtrar (error de Jordie Barrett mediante) y acercó con try y gol a 17-31. Ya estaban todos los forwards de recambio en cancha y Santiago Carreras

También había mejorado la defensa nacional, ya que el primer ataque de los All Blacks no prosperó y, en el segundo, cometieron un penal. Y luego otro (ya iban 9-8) contra un scrum argentino que había levantado. Del fijo se levantó Matera y casi llega al try, pero Proctor cometió un nuevo penal y se fue con amarilla. Montoya pidió otro scrum con el aliento de la gente que pedía try. Pero en la salida del fijo se le cayó a García y después el árbitro francés Pierre Brousset no vio una patada de Kirifi a la pelota dentro de la formación que era penal. Así la recuperaron los de negro.

Los argentinos salieron a jugar mucho mejor el ST y se adueñaron de la pelota y el territorio. Tanto que forzaron los penales de All Blacks y la amarilla a Proctor. De una nueva infracción y de tanto insistir con el ataque pick and go y rucks, Oviedo se levantó y apoyó. Albornoz metió para el 24-31.

Parecía que se podía, pero por algo eran los All Blacks los que estaban enfrente. Porque volvieron a conseguir un ataque profundo forzando el primer penal argentino del período. Fueron al line y Samisoni Taukei'aho apoyó tras el maul a falta de 10’.

En ese último lapso, los visitantes volvieron a manejar el partido y lo jugaron en campo argentino para cerrar con una nueva conquista del hooker suplente gracias al line/maul.

TEMAS Los Pumas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Monte Quemado: clausuran el puesto de un tucumano al detectarle 25 kilos de milanesas elaboradas con papel higiénico
  2. 2. Secuestraron en la Ruta 34 una moto robada hace tres años en Capital
  3. 3. Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing por acosar a sus alumnas menores de edad
  4. 4. Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”
  5. 5. Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para este sábado 16 de agosto: cielo nublado y máxima de 21 grados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT