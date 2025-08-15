Platense sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura al imponerse ante San Lorenzo

El conjunto del Kily González se quedó con el duelo por 2 a 1 en Vicente López en el marco de la fecha 5. Ambos equipos terminaron con 10 hombres en el campo por expulsiones.

Hoy 16:25

En el Ciudad de Vicente López, con ambas hinchadas presentes y un clima caliente, Platense venció por 2 a 1 a San Lorenzo y logró su primer triunfo en el Torneo Clausura 2025. La gran figura de la noche fue Ronaldo Martínez, autor de los dos goles que le dieron los tres puntos al equipo del Kily González.

El Calamar golpeó rápido: a los pocos minutos, Martínez aprovechó un error en la salida entre Gastón Báez y el arquero Gill, y empujó la pelota con el arco vacío para el 1-0. Pero el partido se calentó con la polémica expulsión de Nacho Vázquez, que vio la doble amarilla a instancias del árbitro Beligoy. En la jugada siguiente, Báez se redimió y marcó el 1-1 parcial para el Ciclón.

Cuando San Lorenzo parecía mejor posicionado, otra decisión discutida del juez dejó con diez al visitante: Cuello recibió la segunda amonestación y se fue antes de tiempo. El trámite se equilibró y en el cierre del primer tiempo apareció otra vez Ronaldo Martínez para poner el 2-1 que sería definitivo.

En la segunda parte, Platense supo sostener la ventaja con oficio y se quedó con tres puntos vitales para despegar en la tabla. Por su parte, San Lorenzo perdió el invicto en un partido marcado por las polémicas arbitrales.