Inter Miami recibe al campeón Galaxy en el posible regreso de Messi

El equipo de Javier Mascherano quiere recuperarse tras el clásico perdido y seguir firme en la Conferencia Este, mientras que los angelinos buscan salir del fondo en el Oeste.

Hoy 08:13

Este sábado 16 de agosto, Inter Miami y LA Galaxy se medirán en el Chase Stadium, en un duelo de la temporada regular de la MLS que promete ser vibrante. Tanto Javier Mascherano como Greg Vanney necesitan sumar de a tres para enderezar el rumbo de sus equipos.

El conjunto de Miami llega tras la derrota en el Clásico de Florida frente a Orlando City, pero mantiene la ilusión de prenderse en la pelea: ocupa el 6° puesto en la Conferencia Este, con un promedio de 2.17 goles por partido. Además, se metió en cuartos de final de la Leagues Cup, por lo que el ánimo sigue en alza.

Por el lado de los Galaxy, el panorama es más complicado. El equipo angelino viene de ser goleado por Seattle Sounders y se ubica 14° en la Conferencia Oeste, muy lejos de los primeros lugares, con un promedio de 1.12 goles por encuentro. La llegada de refuerzos como Marco Reus y el crecimiento de jóvenes como Mateus Nascimento buscan darle aire a un plantel que necesita resultados urgentes.

Posibles formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright; Tadeo Allende o Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia o Lionel Messi; Luis Suárez.

LA Galaxy: Novak Mićović; Mauricio Cuevas, Carlos Garcés, Maya Yoshida, Julián Aude; Edwin Cerrillo, Diego Fagúndez; Gabriel Pec, Marco Reus, Joseph Paintsil; Mateus Nascimento.