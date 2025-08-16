Detuvieron a dos mujeres por extorsionar a un hombre con un video íntimo en Chaco

La víctima, en su denuncia, detalló cómo las mujeres comenzaron a exigirle dinero después del encuentro.

El caso se originó cuando la víctima, quien presentó la denuncia a principios de agosto, relató que fue contactado por una mujer que conocía a través de WhatsApp. Después de varias conversaciones, acordaron encontrarse en un hotel de la avenida Soberanía Nacional en Resistencia, donde se sumó una segunda mujer. Juntos mantuvieron relaciones sexuales en el lugar.

Las amenazas comenzaron días después: las acusadas empezaron a extorsionar al hombre, amenazando con difundir el video del encuentro y contarle lo sucedido a su esposa. Desesperado por la situación, el hombre accedió a sus demandas y entregó la cantidad exigida en varias cuotas, realizando pagos tanto en efectivo como por transferencias bancarias.

Tras la denuncia, la Justicia inició una investigación que llevó a la detención de las mujeres, de 44 y 30 años, en un allanamiento en Barranqueras. Durante el procedimiento, se secuestraron dos teléfonos celulares que podrían ser clave en la causa.

Las acusadas quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 3, a cargo del doctor Víctor Recio, quien sigue recolectando pruebas antes de tomarles declaración.

