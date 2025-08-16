Mauro Icardi regresó a la cancha tras 281 días de ausencia y le dedicó una emotiva carta a la China Suárez

Mauro Icardi volvió a las canchas después de casi un año sin jugar, tras haberse recuperado de una lesión de ligamentos cruzados. Su regreso fue triunfal, con un gol en la victoria por 3-0 del Galatasaray ante Karagümrük. Sin embargo, la noticia no solo estuvo relacionada con su rendimiento deportivo, sino con la emotiva carta que le dedicó a su pareja, la China Suárez, a través de sus historias de Instagram.

En su mensaje, Icardi le agradeció a la China por su apoyo incondicional durante uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando la lesión lo dejó fuera de las canchas y enfrentó sus miedos y frustraciones. “Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre… también me dejó frente a mis miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos… firme, incondicional”, comenzó el futbolista.

Icardi destacó el rol fundamental de la China Suárez en su proceso de recuperación, no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional. “No solo me cuidaste físicamente; cuidaste mi alma y, sobre todo, mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo”, escribió, dejando entrever lo importante que fue su pareja en los momentos más oscuros de su vida.

En la misma publicación, el delantero dejó un mensaje implícito hacia su exesposa, Wanda Nara, al referirse a que el verdadero amor no se demuestra solo en los buenos momentos, sino en los difíciles: “Aprendí que el verdadero amor no se demuestra solo en los días fáciles, sino en las batallas, en la paciencia, en las manos que no sueltan aunque todo se ponga en contra”.

Icardi se mostró ilusionado por el futuro y agradecido por el apoyo recibido, cerrando con un mensaje lleno de emoción: “Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginar lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y más hermosos momentos que vendrán”.

Finalmente, Icardi compartió una foto junto a la China, la cual fue la primera imagen de ambos juntos, dejando en claro que sus corazones se unieron mucho antes de lo que muchos creen.