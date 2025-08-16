Márquez no se deja sorprender y se lleva la victoria en la sprint del GP de Austria

No dejó espacio para lo imprevisto el líder absoluto del campeonato del mundo, que salía cuarto en parrilla, llegó segundo a la primera curva y acabó tomando el liderato a cinco vueltas del final para superar a su hermano Alex Márquez.

Hoy 10:43

El fin de semana del Gran Premio de Austria no estaba siendo tan plácido para Marc Márquez como las últimas cinco citas, en las que se impuso en las carreras del sábado y el domingo para sumar los 37 puntos.

En la clasificación, el de Ducati se cayó y solo puso clasificar cuarto en parrilla, con la pole de Marco Bezzecchi y la primera fila de Alex Márquez y un Pecco Bagnaia que apuntaba a mantener su dominio en el Red Bull Ring, donde acumulaba tres victorias seguidas. Pero en la salida la moto del italiano se descontroló y perdió todas las opciones, mientras los dos Márquez superaban a Bezzecchi y se iban en solitario hacia la meta, primero Alex liderando, hasta la vuelta nueve, luego Marc superando al segundo de la general y metiéndole más ventaja, siendo más líder sobre Alex, con Pedro Acosta remontando de la séptima a la tercera posición y completando un podio completamente español.

Con esta victoria, sexta sprint consecutiva y 12ª de la temporada, Marc se dispara a los 393 puntos en la general, 123 más que Alex y 180 más que Pecco Bagnaia, que se retiró por problema técnicos.

El italiano de Ducati, que salía tercero en parrilla, sufrió un latigazo de su moto, que se fue de lado al apagarse el semáforo, perdiendo un montón de posiciones, hasta la 14º posición, siendo adelantado en la primera parte de la carrera por Jorge Martín y Joan Mir, y sufriendo una salida de pista que le relegó a la última posición antes de retirarse de la carrera, a falta de seis vueltas para el final con evidentes problemas en es neumático trasero de su Ducati. Bagnaia, ganador en Austria los tres últimos años y las dos últimas sprint, no pudo acabar la carrera corta de esta temporada, descolgándose un poco más en la general.

Bezzecchi, que salía en pole, no pudo contener a los Márquez y terminó cuarto por detrás de Acosta, con Brad Binde quinto remontando y superando a Fermín Aldeguer y Enea Bastianini. Fabio Giannantonio fue octavo, por delante de Johann Zarco. Décimo terminó Jorge Martín, que perdió posiciones en la salida y acabó remontando algunas posiciones para acabar con buen sabor de boca. Las Yamaha no brillaron y Fabio Quartararo no pudo pasar de la 11ª posición, con Alex Rins, Jack Miller y Miguel Oliveira cerrando la clasificación.