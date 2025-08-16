Valentín Perrone logra su primera pole unas horas después de una salvada memorable

El argentino protagonizó la imagen del día por la mañana y se ha llevado la pole por la tarde.

Hoy 11:02

El argentino Valentín Perrone ha conseguido en el Gran Premio de Austria su primera pole en el Mundial de Moto3, en el mismo día en el que ya había protagonizado una de las salvadas del año en la FP2. Junto a él, estarán en primera línea el español Ángel Piqueras y el japonés Ryusei Yamanaka.

Marcos Uriarte se ponía en cabeza por delante de Jacob Roulstone, Ruché Moodley y el debutante Casey O'Gorman, que llegaba a ser momentáneamente primero antes de ser superado nuevamente por Uriarte hasta que ambos eran superados por Roulstone y un Nico Carraro que volvía a mejorarse más para situarse al frente, con Cormac Buchanan metiéndose cuarto y desplazando a O'Gorman.

Volvían los pilotos a pista y Riccardo Rossi sufría una caída en la curva 3 entrando en los dos minutos finales, donde nada cambiaba y los puestos para la Q2 eran para Nico Carraro, Jacob Roulstone, Marcos Uriarte y Cormac Buchanan. Por su parte, Vicente Pérez -sancionado ayer con dos long laps por caerse con banderas amarillas- partirá último.

Ángel Piqueras cogía la rueda de Máximo Quiles para ponerse en cabeza por delante del rookie, con Valentín Perrone situándose tras ellos para reafirmar su gran fin de semana, en el que ya había dejado una de las salvadas de la temporada durante los segundos libres de la mañana.

Antes del paso por boxes Ryusei Yamanaka se aupaba a la segunda posición y a la vuelta Perrone se ponía tercero, con José Antonio Rueda trepando hasta la séptima posición en el penúltimo intento. Así se llegaba al banderazo a cuadros, pero para entonces había pilotos tiñendo sectores de rojo.

Uno de ellos era Valentín Perrone, que mejoraba el tiempo de Ángel Piqueras en 46 milésimas para hacerse con su primera pole mundialista, con Ryusei Yamanaka finalmente tercero pese a irse al suelo en los últimos compases de la sesión.

Máximo Quiles venía en rojo pero su vuelta era cancelada por límites de pista y para colmo veía cómo, a su rueda, su compañero Dennis Foggia le quitaba la cuarta posición. Sexto era Adrián Fernández seguido por una tercera fila totalmente española compuesta por Álvaro Carpe, José Antonio Rueda y David Almansa. En la quinta estará David Muñoz y en la sexta Marcos Uriarte.