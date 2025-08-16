Güemes recibe a All Boys con la necesidad de sumar para escapar del descenso

El Gaucho tendrá acción como local por la fecha 27 de la Primera Nacional desde las 15.

Hoy 06:25

El Club Atlético Güemes afrontará un compromiso vital en su lucha por la permanencia cuando reciba este domingo 17 de agosto a All Boys, desde las 15:00 en el estadio Arturo "Jiya" Miranda. El encuentro será arbitrado por Fabrizio Llobet, acompañado por Guido Córdoba y Malvina Schiell, mientras que el cuarto árbitro será Nelson Bejas.

El equipo dirigido por Pablo Martel llega tras rescatar un empate agónico ante Alvarado en Mar del Plata, un resultado que lo mantuvo fuera de la zona de descenso pero que no alcanza para respirar tranquilo. El Gaucho suma 27 puntos, producto de 4 victorias, 15 empates y 7 derrotas, que lo ubican en el puesto 16º de la Zona A.

Enfrente estará All Boys, otro rival directo en la pelea por la permanencia, que viene de vencer 1-0 a Patronato en Floresta. El Albo acumula 30 unidades, con 6 triunfos, 12 empates y 8 caídas, y también necesita sumar para no complicarse en el promedio.

El cruce en La Isla aparece como una verdadera final anticipada para ambos equipos, que luchan fecha a fecha con la calculadora en mano para evitar el descenso en esta apasionante Primera Nacional 2025.