Tras sus compromisos internacionales, River y Godoy Cruz chocan en el Monumental

El Millonario, líder de la Zona B, jugará este domingo desde las 18:30 por la quinta fecha del Clausura. Gallardo guardará titulares para la Libertadores, mientras que el Tomba busca su primera victoria en el torneo.

Hoy 06:27

River Plate afrontará un nuevo compromiso en el Torneo Clausura 2025 este domingo 17 de agosto, cuando reciba a Godoy Cruz en el estadio Monumental, desde las 18:30, por la quinta fecha de la Zona B. Ambos equipos llegan con poco descanso tras disputar copas internacionales entre semana.

El Millonario viene de igualar 0-0 ante Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores y definirá la serie en casa. En el Clausura lidera su grupo con 8 puntos en 4 partidos, por lo que Marcelo Gallardo planifica una rotación masiva para dar aire a sus figuras. En el arco podría aparecer Jeremías Ledesma por Franco Armani, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarán en los laterales. En la mitad de la cancha descansará Enzo Pérez, y surgen alternativas como Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o el juvenil Giorgio Costantini. En ataque, Sebastián Driussi y Miguel Borja se disputan un lugar como centrodelantero, con Santiago Lencina e Ian Subiabre como opciones en las bandas.

El panorama de Godoy Cruz es más complicado. El equipo de Ribonetto viene de caer 2-1 ante Atlético Mineiro en Brasil por la Copa Sudamericana y tendrá que remontar en Mendoza. En el Clausura todavía no ganó: suma 3 puntos tras tres empates y una derrota, y ocupa el 13º puesto de la Zona B. La prioridad también está puesta en el certamen continental, aunque el cruce en Núñez es una chance para recuperar confianza.

Formaciones probables

River Plate (4-3-3): Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz (4-3-3): Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.