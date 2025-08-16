Banfield va por la recuperación frente a un Estudiantes entonado

El Taladro buscará recuperarse de la derrota en Córdoba, mientras que el Pincha llega entonado tras su triunfo ante Independiente Rivadavia y por Copa Libertadores. Juegan este domingo desde las 16:15.

Este domingo desde las 16:15, en el estadio Florencio Sola, Banfield y Estudiantes de La Plata se verán las caras por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos llegan con necesidades distintas: el local intentará levantar cabeza, mientras que el visitante busca extender su buen presente.

El Taladro viene de caer 2-1 frente a Belgrano en Córdoba, un resultado que frenó su arranque. En el Clausura suma 1 triunfo, 1 empate y 1 derrota, con 4 goles a favor y 6 en contra. La deuda pendiente está en encontrar mayor solidez defensiva y aprovechar mejor sus momentos de dominio.

Por el lado del Pincha, el panorama es más alentador. El equipo de Eduardo Domínguez derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza en la fecha pasada y acumula un balance de dos victorias y una caída en lo que va del torneo. En ese tramo convirtió cinco goles y recibió tres, mostrando regularidad en su rendimiento.

El historial reciente también juega a favor de Estudiantes, que ganó los últimos tres cruces ante Banfield en este certamen, además de dos empates. El antecedente más cercano fue el 11 de febrero en el Apertura 2025, cuando el Pincha se impuso por 1-0.