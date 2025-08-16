Ingresar
Defensa y Justicia recibe a Newell’s en el Tito Tomaghello por la fecha 5 del Clausura

El Halcón y la Lepra se enfrentan este domingo desde las 14:30 en un duelo de la Zona A.

Hoy 06:19

Por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Defensa y Justicia recibirá este domingo a Newell’s Old Boys en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, desde las 14:30, con arbitraje de Daniel Zamora.

El Halcón llega motivado tras vencer 1-0 a Deportivo Riestra en su último encuentro del torneo. Sin embargo, el técnico Mariano Soso aún no confirmó el once titular, aunque se espera que mantenga el esquema que le dio resultado en el último partido.

Por su parte, la Lepra viene de empatar 1-1 ante Central Córdoba y buscará sumar de visitante para mejorar su posición en la Zona A.

El duelo promete ser cerrado, con ambos equipos intentando afirmarse en el torneo mientras ajustan detalles de cara a las próximas fechas.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Social y Deportivo Defensa y Justicia Club Atlético Newell’s Old Boys

