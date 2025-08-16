Gimnasia recibe a Lanús en el Bosque por la fecha 5 del Clausura

El Lobo buscará mantener su buena racha, mientras que el Granate llega con la necesidad de ganar tras la derrota en la Copa Sudamericana. El partido se juega este domingo desde las 14.

Hoy 06:35

Por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Lanús este domingo desde las 14:00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en un duelo correspondiente a la Zona B.

El Lobo llega con confianza: acumula tres partidos sin perder, con dos victorias consecutivas. En la última fecha venció 2-1 a Godoy Cruz en Mendoza con goles de Manuel Panaro y Marcelo Torres. Aún sin la recuperación de Pedro Silva Torrejón, Juan Villalba seguirá en el once inicial.

Por su parte, Lanús viene de caer 1-0 ante Central Córdoba en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el torneo local, el Granate había ganado sus últimos dos partidos frente a Sarmiento y Talleres. Su entrenador, Mauricio Pellegrino, podría disponer de un equipo mixto, pensando en la revancha copera y en la necesidad de sumar en El Bosque.

El encuentro promete ser intenso, con un Gimnasia sólido y motivado frente a un Lanús que necesita combinar resultados locales e internacionales para mantener su buen nivel.