Lanús reaccionó y se lo dio vuelta a Gimnasia en el Bosque

El Granate se quedó con el duelo por 2 a 1 ante el Lobo por la fecha 5 del Torneo Clausura. Ahora se enfoca en la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana ante Central Córdoba.

Hoy 16:16

Lo que pasaba en el entretiempo en La Plata era injusto para Lanús. El equipo de Mauricio Pellegrino, que solo presentó cuatro titulares de arranque para resguardar fuerzas antes de la Copa Sudamericana, había sido más que Gimnasia, pero se fue al descanso 1-0 abajo por el gol de Torres.

La reacción llegó en el complemento. Con el ingreso de Marcich, clave por la banda izquierda y en la ejecución del tiro libre que terminó en el cabezazo de Canale para el empate, y con Rodrigo Castillo en ataque, el Grana encontró aire fresco. Pocos minutos después, Franco Watson, uno de los titulares que arrancó, se tiró de palomita y marcó el 2-1 tras un centro preciso de Canelo.

El Lobo buscó la igualdad con los ingresos de Merlini, el Pata Castro y Lomónaco, y estuvo muy cerca de conseguirla. Sin embargo, la figura de Alan Losada se hizo gigante: primero tapó un mano a mano a Merlini con la derecha y luego un cabezazo difícil de Suso con la izquierda. Esas atajadas sostuvieron la victoria granate.

Finalmente, Lanús se llevó un triunfo valioso del Bosque, cortando la racha positiva de tres partidos que traía Gimnasia. Más allá de haber rotado pensando en la revancha copera del jueves, el Grana se mantiene firme en el pelotón de arriba de la Zona B del Clausura y suma confianza en plena doble competencia.