Logan Sargeant, el piloto que cedió su lugar a Colapinto en la F1, vuelve a las pistas

El estadounidense regresa al automovilismo tras medio año de inactividad y correrá en la serie norteamericana IMSA SportsCar en pruebas de resistencia.

Hoy 12:43

Logan Sargeant, quien en 2024 dejó su asiento en Williams para que Franco Colapinto debutara en la Fórmula 1, volverá a competir este año. Tras permanecer inactivo desde febrero, el piloto de 24 años participará en la temporada IMSA SportsCar en Estados Unidos, específicamente en carreras de resistencia.

Sargeant retoma la actividad después de su sorpresiva salida del proyecto IDEC Sport para la European Le Mans Series, donde se anunció que se retiraba "para dedicarse a otros intereses". Ahora se unirá a PR1 Mathiasen Motorsports, al volante del Oreca 07-Gibson #52, compartiendo la cabina con Benjamin Pedersen, ex-IndyCar, y Naveen Rao.

Su regreso comenzará el 21 de septiembre en las 6 horas de Indianápolis, y cerrará la temporada el 11 de octubre en Road Atlanta, en la emblemática carrera de resistencia conocida como Petit Le Mans.

Sargeant, campeón mundial de karting y con paso exitoso por F3 y F1, compitió en la Fórmula 1 durante 2023 y 2024 hasta que Williams lo reemplazó tras el GP de Países Bajos, cediendo su lugar a Colapinto debido a los resultados irregulares. Su regreso a la pista marca un nuevo capítulo en su trayectoria automovilística.