A un día del cierre de lista, LLA y el PJ confirman más candidatos: Petri en Mendoza y Capitanich en Chaco

El ministro de Defensa encabezará la nómina libertaria a Diputados mientras que el exgobernador hará lo propio por Fuerza Patria en el Senado. Se esperan más novedades en las próximas horas

Hoy 17:35

La confirmación de Patricia Bullrich candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires no llegó sola. Su par en Defensa, Luis Petri, también formalizó su postulación para encabezar la lista de diputados nacionales por Mendoza, según lo anunció Alberto Conejo.

El gobernador de Mendoza anunció que Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza. A través de su cuenta personal en la red social X, Cornejo destacó la experiencia legislativa de Petri y su vínculo con la provincia y el país.

Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, expresó el mandatario mendocino, en medio del cierre de listas de cara a las próximas elecciones legislativas.

Por otro lado, el peronismo chaqueño anunció este sábado que el ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, será quién encabece la lista de unidad de Fuerza Patria en esa provincia para las elecciones del 26 de octubre. El ex jefe de Gabinete irá como candidato a senador y estará acompañado por Magda Ayala; mientras que el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce encabezará la de diputados nacionales junto con Julieta Campo, “Juanchi” García y Luisina Lita. Según indicaron fuentes partidarias, los candidatos de Fuerza Patria Chaco fueron designados por “unanimidad” en el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista.

"Estamos juntos y por eso estamos unidos, porque creemos en la unidad para construir la victoria", aseguró Capitanich al hacer uso de la palabra y mencionar que “con aciertos y errores, el peronismo siempre defiende al pueblo y a los trabajadores”. Además de elegir a los postulantes para las elecciones legislativas nacionales, el Congreso del PJ chaqueño definió en Presidencia de la Plaza “ampliar” el Consejo partidario luego de las elecciones internas de noviembre para lograr una “mayor amplitud y representatividad de cara al 2027”.

También se aprobó la conformación de un “consejo de notables” que estará integrado por ex presidentes del PJ provincial.

En tanto, se avanzará de manera “determinante en una reforma de la constitución partidaria y la creación de un registro de unidades básicas de todos los puntos del Chaco”.

Y, en paralelo, se declaró la necesidad “de fortalecer la acción conjunta de los compañeros poniendo como eje central la unidad de todos los sectores”, de cara a las elecciones nacionales con una lista que integre a la totalidad de los espacios internos “por un proyecto común y que represente a todos los sectores”.

