“Homicidio culposo y abandono de persona”: policía fue detenido por un accidente en el que murió una joven de 20 años

El uniformado había abandonado a los ocupantes de una moto con la que colisionó sobre la ruta 21, el pasado 2 de marzo. Fue reducido mientras prestaba servicios en una comisaría.

Hoy 07:49

Un oficial de la policía, que cumplía funciones en la Comisaría de Monte Quemado, fue detenido en el marco de la investigación por el trágico accidente de tránsito que se registró sobre la Ruta 21 en Bayo Muerto, departamento Banda.

Por orden de la Justicia de Control y Garantías, la policía puso tras las rejas al oficial Ibarra, un funcionario que trabajaba en la Comisaría 22, quien, según la causa que lleva adelante el Dr. Hugo Herrera, embistió y mató a Luciana Noriega.

La investigación judicial y policial comenzó la madrugada del pasado 2 de marzo cuando Luciana se desplazaba como acompañante de Francisco Ariel Paz (19) en una motocicleta Gilera 110cc por la mencionada vía de norte a sur.

Por causas que se investigan, los motociclistas fueron embestidos por una camioneta, que tras el choque se dio a la fuga. A causa de las heridas, Luciana (20), oriunda de Colonia María Elena, murió en el acto.

Desde entonces, y bajo las órdenes del Dr. Herrera, la policía comenzó las averiguaciones. A través de un seguimiento de las cámaras de seguridad y declaración de testigos se determinó que se trataba de una camioneta Toyota Hilux.

Cuando se logró obtener la chapa patente se descubrió que el vehículo le pertenecía al uniformado el cual, según las hipótesis, había arreglado parcialmente el rodado y escondido en un campo de Tintina, de donde fue secuestrado.

Mientras que la detención del funcionario se llevó a cabo la noche del jueves, cuando una comisión policial arribó a la Comisaría 22, donde se encontraba prestando servicio. El próximo lunes, el policía, acusado de homicidio culposo, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público, será indagado por el Dr. Herrera.