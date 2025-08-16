Violento ataque en Frías: le prendieron fuego la camioneta frente a su casa

Ocurrió en el B° 90 Viviendas. La propietaria escuchó un fuerte ruido y al salir vio el vehículo envuelto en llamas. Investigan un ataque intencional.

Hoy 19:03

El violento episodio tuvo lugar en el pasaje Rogelio Aguirre del barrio 90 Viviendas, en la ciudad de Frías, donde una camioneta fue incendiada de manera intencional frente al domicilio de su propietaria.

De acuerdo a fuentes policiales, personal de la Comisaría 23° se hizo presente en el lugar tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un vehículo envuelto en llamas.

Al arribar, los efectivos constataron la veracidad del hecho: una camioneta Fiat Toro, con sus puertas y capó abiertos, presentaba daños visibles producto del fuego.

En el lugar ya trabajaba personal de Bomberos, quienes lograron controlar el foco ígneo antes de que se propagara a viviendas cercanas.

La dueña del vehículo, de apellido Ramos, de 51 años, manifestó que se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó un fuerte ruido. Al salir, observó su camioneta en llamas y a los bomberos realizando maniobras para sofocar el incendio.

Minutos más tarde, arribó personal de Criminalística, que llevó a cabo una inspección ocular y tareas fotográficas. Durante el procedimiento, se halló en el interior del rodado una piedra de unos 10 centímetros y un fierro envuelto en tela, que habría sido utilizado como “mechero”. Además, en las inmediaciones se encontró un bidón de 5 litros con presuntos restos de combustible.

Por orden del fiscal de turno, Dr. Alfonso Arce, se procedió al secuestro de los elementos encontrados. También se dispuso la recepción de la denuncia penal, la realización de un acta de constatación, un croquis ilustrativo y la intervención de la Brigada de Investigaciones.

El hecho es investigado como un posible ataque intencional, y las autoridades se encuentran abocadas a esclarecer lo ocurrido y dar con él o los autores del hecho.