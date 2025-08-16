Murió Alberto Martín, el actor que marcó una época en el espectáculo argentino

El reconocido artista falleció este sábado a los 81 años tras permanecer varios días internado. Fue parte de ciclos televisivos y dejó una huella en el público con su carisma y talento.

Hoy 19:09

Este sábado por la tarde, murió Alberto Martín a los 81 años, luego de permanecer internado varios días luchando contra una grave enfermedad terminal.

El actor, recordado por su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, había formado parte en los últimos años del programa “Mañanísima”, conducido por Carmen Barbieri, donde compartía una sección de cocina y protagonizaba divertidos momentos “románticos” junto a la humorista. Su química con Barbieri se ganó el cariño del público, que lo seguía de cerca en cada participación.

Durante 2023 y 2024, Martín mantuvo una presencia constante en el ciclo, aunque con el paso del tiempo fue alejándose de los medios. Su última aparición pública fue el 10 de junio pasado, cuando envió un mensaje especial dedicado a los padres. Los comentarios que generó la noticia de su fallecimiento reflejaron el gran afecto que la gente le tenía.

El actor ya había atravesado un delicado momento de salud en 2021, cuando fue operado de urgencia por un tumor en la base del ojo derecho. En aquel entonces, él mismo confirmó la situación en diálogo con Rodrigo Lussich: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo”, señaló con optimismo.

A lo largo de su carrera, Alberto Martín marcó una época en el espectáculo argentino, dejando una impronta que será recordada por colegas y espectadores. Su partida deja un vacío en la escena artística, pero también un legado de talento, calidez y profesionalismo que lo mantendrá presente en la memoria colectiva.