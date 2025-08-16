Boca llegó a Mendoza con novedades en el plantel para visitar a Independiente Rivadavia

El Xeneize viajó con 30 futbolistas para el duelo del domingo por la quinta fecha del Clausura. Figal vuelve a la defensa y Battaglia será titular en el medio.

Hoy 19:30

Después de entrenarse este sábado en el Predio de Ezeiza, el plantel de Boca Juniors viajó rumbo a Mendoza para enfrentar este domingo a Independiente Rivadavia, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo de Miguel Ángel Russo tendrá varias novedades en la formación inicial, destacándose el regreso de Nicolás Figal y la titularidad de Rodrigo Battaglia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El defensor central, que se había lesionado en la primera jornada contra Argentinos Juniors, volverá a compartir la zaga con Marco Pellegrino. En tanto, Battaglia, que ante Racing jugó como zaguero improvisado, ocupará su lugar natural en el mediocampo junto a Leandro Paredes, relegando a Milton Delgado al banco de suplentes.

El Xeneize viajó con 30 futbolistas, aunque sin Sergio Romero, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes siguen marginados del plantel profesional. Además, Santiago Dalmasso se bajó a último momento por un cuadro febril. El esquema de Russo sería un 4-4-2, con Brian Aguirre y Alan Velasco por las bandas, más la dupla de ataque compuesta por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

De esta manera, la probable formación de Boca será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.