Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

Racing alcanzó su peor registro histórico en el Cilindro de Avellaneda: no pasaba desde 1934

El conjunto de Gustavo Costas perdió su tercer partido consecutivo en el Clausura como local e igualó su peor racha en el ámbito doméstico.

Hoy 19:47

En un partido caliente y cambiante, Racing volvió a perder como local ante Tigre y sumó su segundo peor debut histórico en el Cilindro de Avellaneda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras la derrota ante Barracas Central (0-1) y Estudiantes de La Plata (0-1), Racing volvió a caer en el Clausura, en este caso ante el “Matador” de Victoria, lo que le permite igualar un antecedente negativo que tuvo lugar hace 91 años.

Fue en el Campeonato de 1934 donde Racing perdió ante Independiente (0-1), Platense (2-4) y River (0-4) y registró su peor inicio histórico como local. Ya en el cuarto cotejo superó a Huracán (3-1) y rompió la racha.

La “Academia” también sufrió estas rachas negativas en torneos internacionales. El antecedente directo se remonta a la Copa Mercosur de 1999, según informó Silvio Maverino en El Gráfico.. Allí, Racing perdió sus tres partidos disputados en condición de local: 2-4 ante Palmeiras, 0-4 frente a Cruzeiro y 0-1 contra River Plate. 

TEMAS Racing Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Monte Quemado: clausuran el puesto de un tucumano al detectarle 25 kilos de milanesas elaboradas con papel higiénico
  2. 2. Secuestraron en la Ruta 34 una moto robada hace tres años en Capital
  3. 3. Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing por acosar a sus alumnas menores de edad
  4. 4. Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”
  5. 5. Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para este sábado 16 de agosto: cielo nublado y máxima de 21 grados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT