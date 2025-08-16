Racing alcanzó su peor registro histórico en el Cilindro de Avellaneda: no pasaba desde 1934

El conjunto de Gustavo Costas perdió su tercer partido consecutivo en el Clausura como local e igualó su peor racha en el ámbito doméstico.

En un partido caliente y cambiante, Racing volvió a perder como local ante Tigre y sumó su segundo peor debut histórico en el Cilindro de Avellaneda.

Tras la derrota ante Barracas Central (0-1) y Estudiantes de La Plata (0-1), Racing volvió a caer en el Clausura, en este caso ante el “Matador” de Victoria, lo que le permite igualar un antecedente negativo que tuvo lugar hace 91 años.

Fue en el Campeonato de 1934 donde Racing perdió ante Independiente (0-1), Platense (2-4) y River (0-4) y registró su peor inicio histórico como local. Ya en el cuarto cotejo superó a Huracán (3-1) y rompió la racha.

La “Academia” también sufrió estas rachas negativas en torneos internacionales. El antecedente directo se remonta a la Copa Mercosur de 1999, según informó Silvio Maverino en El Gráfico.. Allí, Racing perdió sus tres partidos disputados en condición de local: 2-4 ante Palmeiras, 0-4 frente a Cruzeiro y 0-1 contra River Plate.