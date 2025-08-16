Las chicas de Central Córdoba revirtieron la serie ante San Martín de Catamarca y se quedaron con la Región Centro

El conjunto de Walter Mendoza, había perdido por 1 a 0 en la ida y hoy, en el Alfredo Terrera ganó 2 a 0 con goles de Carranza. La visita terminó con uno menos.

El equipo femenino de Central Córdoba consiguió un triunfo histórico y con sabor a revancha. En el Alfredo Terrera, las santiagueñas vencieron por 2 a 0 a San Martín del Bañado de Catamarca y se quedaron con la final de la Región Centro de la Copa Federal que organiza el Consejo Federal de AFA, tras dar vuelta la serie que habían empezado abajo.

La gran protagonista fue Natalia Carranza, autora de los dos goles que le dieron la victoria al Ferroviario y el pase al cuadro principal de la Copa Federal que organiza la Asociación de Fútbol Argentino. Con este resultado, las dirigidas por Central sumaron un global de 2-1 y desataron la fiesta en casa.

Con esta clasificación, Central Córdoba jugará la Copa Federal por segunda vez en su historia, sumándose a los mejores 16 clubes del país. Será una nueva oportunidad para medirse con los equipos más poderosos del fútbol femenino argentino, en un torneo que sigue ganando prestigio año tras año.