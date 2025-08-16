Ingresar
Las chicas de Central Córdoba van por la remontada ante San Martín de Catamarca en el Terrera

Las Ferroviarias cayeron 1 a 0 en la final de ida de la Región Centro y buscarán desde las 11 dar vuelta la historia y avanzar a la siguiente fase.

Hoy 06:28

El plantel femenino de Central Córdoba afronta este domingo un duelo clave por la vuelta de la final de la Región Centro de la Copa Federal. Desde las 11:00 en el estadio Alfredo Terrera, las Ferroviarias reciben a San Martín del Bañado de Catamarca, con la obligación de revertir el 0-1 de la ida.

La terna arbitral estará encabezada por Jorge Carrizo, acompañado por Fernando Fabián Quiroga y Manuel Alberto Sandobal como asistentes. En caso de ganar por la mínima, el conjunto santiagueño llevará la definición a los penales, mientras que un triunfo por más de un gol le permitirá seguir avanzando en el certamen. 

Con el apoyo de su gente y la ilusión intacta, las Ferroviarias buscarán una remontada histórica en el Alfredo Terrera. El objetivo es claro: imponerse en casa y levantar la copa que las acredite como las mejores de la región.

