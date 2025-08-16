En vivo: las chicas de Central Córdoba van por la remontada ante San Martín de Catamarca en el Terrera

Las Ferroviarias cayeron 1 a 0 en la final de ida de la Región Centro y buscarán desde las 11 dar vuelta la historia y avanzar a la siguiente fase.
El plantel femenino de Central Córdoba afronta este domingo un duelo clave por la vuelta de la final de la Región Centro de la Copa Federal. Desde las 11:00 en el estadio Alfredo Terrera, las Ferroviarias reciben a San Martín del Bañado de Catamarca, con la obligación de revertir el 0-1 de la ida.
La terna arbitral estará encabezada por Jorge Carrizo, acompañado por Fernando Fabián Quiroga y Manuel Alberto Sandobal como asistentes. En caso de ganar por la mínima, el conjunto santiagueño llevará la definición a los penales, mientras que un triunfo por más de un gol le permitirá seguir avanzando en el certamen.
Con el apoyo de su gente y la ilusión intacta, las Ferroviarias buscarán una remontada histórica en el Alfredo Terrera. El objetivo es claro: imponerse en casa y levantar la copa que las acredite como las mejores de la región.