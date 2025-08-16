Marc Márquez se quedó con el Gran Premio de Austria de MotoGP

El español tuvo un trabajado triunfo y se quedó también con la fecha 13 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Fermín Aldeguer y Marcos Bezzecchi completaron el podio.

Hoy 10:44

Marc Márquez (Ducati) se quedó con la victoria en el Gran Premio de Austria de MotoGP, 13ª fecha del Mundial disputada en el circuito de Red Bull Ring, cercano al poblado de Zeltweg. El piloto de Cervera venció sobre su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati) y así logró su 71er éxito en 202 GG.PP. en la máxima categoría del motociclismo internacional, el 9° durante esta temporada en carreras largas y el 1° en el trazado situado a 50 km de la ciudad de Graz.

El hexacampeón, que clasificó 4° y ganó el Sprint sabatino (acumula 12 triunfos en esa instancia durante 2025), arrancó 4° y pronto se metió 2° detrás del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), quien sostuvo el 1er puesto. Marc dio cuenta del oriundo de Rimini en la 19ª ronda y se escapó hacia su 6° suceso en forma consecutiva (Aragón, Italia, Países Bajos, Alemania, República Checa y Austria). Bezzecchi completó el podio luego de ser superado por Aldeguer en el 24° giro.

De esta manera, el español de 32 años continúa al frente del certamen, ahora con 142 puntos de ventaja sobre su hermano Álex (Ducati, esta vez 10°) y con 197 sobre Francesco Bagnaia (Ducati, 8°).

A continuación de Aldeguer en la carrera N° 1.000 de MotoGP, Pedro Acosta ubicó en la 4ª posición a la mejor KTM, en tanto que Enea Bastianini (Ducati) cerró el “Top 5”. Joan Mir (con la Honda más encumbrada), Brad Binder (KTM), Bagnaia, Raúl Fernández (Aprilia) y Álex Márquez se acomodaron en la decena inicial.

El próximo compromiso de la categoría reina se producirá del 22 al 24/8 en Balaton Park, sede del Gran Premio de Hungría.