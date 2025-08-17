Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 AGO 2025 | 14º
X
Policiales

Delincuente irrumpió en un motel de la zona norte y escapó con un celular y dos sillas

Empuñando un arma blanca, el malviviente redujo a los empleados de lugar y escapó con algunos elementos de valor. La policía ya lo tendría identificado.

Hoy 08:05
Asalto.

Un solitario delincuente, armado con un cuchillo, sustrajo desde un motel ubicado al norte de la Capital un teléfono celular, dos sillas y escapó perdiéndose en la oscuridad, sin que la clientela notara la invasión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por fuentes cercanas al hecho, el robo fue perpetrado noches atrás en un motel ubicado en el norte capitalino y la denuncia fue interpuesta ante el personal de la comisaría 49.

Según la presentación, un individuo ingresó de manera sorpresiva al sector de la recepción. Llevaba un arma blanca y amenazó al personal antes de escapar con un teléfono celular Samsung, modelo A10, y dos sillas de color verde.

Los encargados del lugar entregaron a la policía las grabaciones de las cámaras de seguridad y el maleante ya estaría identificado.

TEMAS Asalto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Municipalidad celebrará el Día de la Niñez con animación, música, juegos y sorteos en el Parque Aguirre
  2. 2. Cayó en una estafa al comprar muebles por Telegram: perdió más de $1,3 millones
  3. 3. Barby Franco fue internada y encendió las alarmas entre sus seguidores
  4. 4. Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: habría matado a un hombre en una pelea por fútbol
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 17 de agosto: se espera una máxima de 20° y cielo mayormente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT