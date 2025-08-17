Delincuente irrumpió en un motel de la zona norte y escapó con un celular y dos sillas

Empuñando un arma blanca, el malviviente redujo a los empleados de lugar y escapó con algunos elementos de valor. La policía ya lo tendría identificado.

Hoy 08:05

Un solitario delincuente, armado con un cuchillo, sustrajo desde un motel ubicado al norte de la Capital un teléfono celular, dos sillas y escapó perdiéndose en la oscuridad, sin que la clientela notara la invasión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por fuentes cercanas al hecho, el robo fue perpetrado noches atrás en un motel ubicado en el norte capitalino y la denuncia fue interpuesta ante el personal de la comisaría 49.

Según la presentación, un individuo ingresó de manera sorpresiva al sector de la recepción. Llevaba un arma blanca y amenazó al personal antes de escapar con un teléfono celular Samsung, modelo A10, y dos sillas de color verde.

Los encargados del lugar entregaron a la policía las grabaciones de las cámaras de seguridad y el maleante ya estaría identificado.