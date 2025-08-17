Delincuente irrumpió en un motel de la zona norte y escapó con un celular y dos sillas

Empuñando un arma blanca, el malviviente redujo a los empleados de lugar y escapó con algunos elementos de valor. La policía ya lo tendría identificado.
Un solitario delincuente, armado con un cuchillo, sustrajo desde un motel ubicado al norte de la Capital un teléfono celular, dos sillas y escapó perdiéndose en la oscuridad, sin que la clientela notara la invasión.
De acuerdo a lo informado por fuentes cercanas al hecho, el robo fue perpetrado noches atrás en un motel ubicado en el norte capitalino y la denuncia fue interpuesta ante el personal de la comisaría 49.
Según la presentación, un individuo ingresó de manera sorpresiva al sector de la recepción. Llevaba un arma blanca y amenazó al personal antes de escapar con un teléfono celular Samsung, modelo A10, y dos sillas de color verde.
Los encargados del lugar entregaron a la policía las grabaciones de las cámaras de seguridad y el maleante ya estaría identificado.