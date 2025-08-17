Un niño de 7 años resultó herido al quedar en medio de una batalla campal en el barrio La Católica

El pequeño fue trasladado por personal del Sease al Centro Provincial de Salud Infantil.

Hoy 08:22

Un nuevo enfrentamiento entre grupos antagónicos se registró en el barrio La Católica y un niño de siete años, que nada tenía que ver con la disputa, terminó con lesiones en su rostro, según informó la policía que trabajó en el lugar.

El grave hecho, que pudo ser una verdadera tragedia, se registró pasadas las 21 del sábado cuando personal de la Comisaría Sexta recibió un llamado telefónico que indicaba que en inmediaciones de avenida Velez Sarsfield y calle Pueyrredón había incidentes con armas de fuego.

De inmediato, varias patrullas acudieron a la mencionada intersección en el barrio La Católica y observaron más de treinta jóvenes que corrían con destino al barrio 8 de Abril para esconderse y evitar ser aprehendidos.

Allí la policía se entrevistó con una mujer de 31 años, la cual contó que su hijo de siete años se encontraba jugando en la vereda de su casa cuando una "bandada" de jóvenes cruzó corriendo por el lugar, mientras huían de otros que les hacían disparos.

La mujer precisó que el menor fue arremetido por los revoltosos y quedó en medio del enfrentamiento. A causa de ello cayó al suelo y sufrió una lesión en el labio superior, por donde perdía abundante cantidad de sangre.

Cuando la joven madre advirtió tal situación y vio al pequeño ensangrentado comenzó a gritar pidiendo ayuda. En ese momento imaginó lo peor. Tomó al niño entre sus brazos y lo metió a la casa para resguardarlo.

De inmediato los efectivos solicitaron una ambulancia. Personal del Sease trasladó al pequeño al Cepsi junto a su mamá. Mientras él era asistido, los uniformados se entrevistaron con otra mujer que explicó que muchos pasaron corriendo por el frente de su casa mientras manipulaban armas blancas y armas de fuego.

Por orden de la Unidad Fiscal de turno, Dra. Fernanda Vittar, el menor fue examinado por el médico de Sanidad quien constató que al pequeño le realizaron curaciones en la boca y más tarde fue dado de alta ya que no revestía gravedad.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que la policía realice un relevamiento socioambiental y un rastrillaje por la zona del conflicto en busca de cámaras de seguridad que hayan captado a los violentos.