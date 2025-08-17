Jey Mammón habló sobre el escándalo con Lucas Benvenuto: "La pasé mal, pero estoy feliz de regresar"

El conductor rompió el silencio tras su sobreseimiento y explicó cómo vivió el escándalo mediático.

Hoy 08:48

En su regreso a los medios, Jey Mammón se sentó frente a Mirtha Legrand en su programa y, sin tapujos, habló sobre el escándalo que desató la denuncia de abuso de Lucas Benvenuto en su contra. El conductor, quien fue sobreseído por la Justicia, compartió su experiencia sobre cómo atravesó los momentos difíciles tras las acusaciones y su regreso al trabajo.

"¿La pasaste mal?", preguntó Mirtha Legrand, a lo que Mammón respondió con sinceridad: "Sí, sí, la pasé mal. Y la pasé bien también, porque me encontré conmigo mismo, me acerqué a mucha gente y me tuve que alejar de otras". Sin embargo, cuando la conductora profundizó en la situación legal, preguntándole si había tenido un juicio, Jey explicó: "No, no llegamos a esa instancia. Yo inicié demandas, pero luego decidí enfocarme en lo que está pasando ahora, en mi regreso a la televisión, y estoy feliz de que suceda".

La charla no tardó en volverse más tensa cuando Mirtha insistió: "Te saludaban y nada, la gente te daba la espalda...". A lo que Mammón respondió con un análisis sobre las críticas en las redes sociales: "La gente, en general, no me dio la espalda. Lo que pasa es que hay un mundo virtual donde las opiniones pueden ser distorsionadas, pero la gente nunca me dio la espalda".

En un giro inesperado, Mirtha Legrand le preguntó de forma directa: "¿Pero la violación existió?". La pregunta, algo incómoda, sorprendió a Mammón, quien, sin perder su sentido del humor, hizo referencia a una de las preguntas más famosas de la conductora: "No te voy a hacer sentir incómodo, querido, pero ¿por qué mataste a tus padres?", añadiendo entre risas: "La respuesta es no". Mirtha, por su parte, justificó su interrogante: "El público quiere saber, hay que saber qué es lo que quiere el público".

Mammón, por su parte, agradeció la oportunidad de hablar con Mirtha Legrand, resaltando que el regreso a la televisión no fue un proceso difícil para él, aunque también mencionó que hubo momentos de dudas: "Tuve una experiencia en Net el año pasado y la gente me apoyó, lo mismo con el teatro en Carlos Paz".

Respecto a la diferencia de edad con Lucas Benvenuto en el momento en que se conocieron, Jey fue directo: "Él tenía dieciséis cuando lo conocí hace diecisiete años. No es por justificar nada, pero si él iba a la justicia a contar lo que pasó, no lo habrían tomado en cuenta". Mammón cerró el tema con una disculpa sincera a quienes pudieran haberse sentido incómodos por la relación, pero reafirmó que para él el tema estaba cerrado: "Si a alguien le lastimó que haya tenido una relación hace 17 años con un chico de 17, les pido disculpas, pero quiero que este tema termine aquí".